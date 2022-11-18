أخبار دولية
18 تشرين الثاني 2022 - 10:24
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ماكرون يبحث مع بن سلمان في بانكوك ملفي لبنان وأوكرانيا

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ماكرون يبحث مع بن سلمان في بانكوك ملفي لبنان وأوكرانيا
Lebanon News
التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة في بانكوك ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش قمة بلدان آسيا وجزر المحيط الهادىء، وفق ما أفاد الاليزيه.
      
وبحث الجانبان الوضع في لبنان والحرب في أوكرانيا، بحسب الرئاسة الفرنسية.
      
وخلال اتصال هاتفي السبت، توافق ماكرون وبن سلمان على "تعزيز تعاونهما لتلبية الحاجات الإنسانية للبنان".
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وشدد ماكرون أيضا على "ضرورة انتخاب رئيس في اقرب وقت، بهدف حسن تنفيذ برنامج الإصلاحات البنيوية التي لا غنى عنها لنهوض" لبنان.
      
وانتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 تشرين الاول من دون ان يتمكن البرلمان حتى الآن من انتخاب خلف له، علما أن البلاد لا تزال تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
      
وفي بانكوك، دعا الرئيس الفرنسي أيضا الى "تفاهم" لممارسة ضغط على روسيا والتوصل الى إجراء مفاوضات سلام لوضع حد للنزاع في أوكرانيا.
     
من جهته، رفض الرئيس الاميركي جو بايدن لقاء ولي العهد السعودي خلال قمة مجموعة العشرين التي التأمت الثلاثاء والاربعاء بعد قرار لتحالف أوبك بلاس النفطي يصب في صالح روسيا.
      
خلال لقائهما في 29 تموز في باريس، أمل ماكرون وبن سلمان في "تكثيف التعاون" بهدف "التخفيف من آثار (حرب أوكرانيا) في أوروبا والشرق الاوسط والعالم"، على وقع ارتفاع اسعار الطاقة.
      
وفي كانون الاول 2021 في مدينة جدة السعودية، كان ماكرون من أوائل القادة الغربيين الذين التقوا بن سلمان بعد الأزمة الدبلوماسية مع العديد من الدول التي تسبب بها اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018 في اسطنبول والتي أثرت سلبا في صورة ولي العهد السعودي.
 
     
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