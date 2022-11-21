مجموعة السبع تطالب بعقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية

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انتقدت دول مجموعة السبع الأحد إطلاق كوريا الشمالية "المتهور" لصاروخ بالستي عابر للقارات، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات "المهمة" لوقف هذه التجارب.وقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع إن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ "يزيد من زعزعة استقرار المنطقة رغم دعوات المجتمع الدولي إلى السلام والاستقرار".وتسعى الولايات المتحدة إلى كبح جماح بيونغ يانغ التي اختبرت صاروخا قادرا على بلوغ البر الرئيسي الأميركي، وفق ما أفاد مسؤول الجمعة.ودعا بيان مجموعة السبع إلى "استجابة موحدة وقوية من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي مزيدا من الإجراءات المهمة".وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. وضم صوته إلى هذا البيان ممثل عن الاتحاد الأوروبي.وكرر بيان مجموعة السبع المطالبة بضرورة تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية بشكل يمكن التحقق منه، قائلا إن هذه البلاد المعزولة "لن تكون لها أبدا مكانة الدولة الحائزة للأسلحة النووية".