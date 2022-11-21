أخبار دولية
21 تشرين الثاني 2022 - 04:48
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خمسة قتلى على الأقل في حريق في مستودع في وسط موسكو

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خمسة قتلى على الأقل في حريق في مستودع في وسط موسكو
Lebanon News
قتل خمسة أشخاص على الأقل في حريق اندلع الأحد في مستودع في وسط موسكو بالقرب من ثلاث محطات للسكك الحديد، حسبما أعلنت أجهزة الطوارئ.
      
واندلع الحريق في فترة بعد الظهر، ولكن لم يتم إخماده حتى المساء.
      
وقالت أجهزة الطوارئ في العاصمة الروسية مساء الأحد "مع الأسف، تمّ العثور على خمسة قتلى أثناء عملية التفتيش عبر الأنقاض، كما أصيب شخص آخر".
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من جهتها، أفادت لجنة التحقيق الروسية عن "عدد غير محدّد من الضحايا" وعزت المأساة إلى "انتهاك معايير السلامة من الحرائق".
      
غير أنّ وكالات الأنباء الروسية أفادت عن ما يصل إلى سبعة قتلى. 
      
وتتكرّر الحرائق العرَضية في روسيا، غالباً بسبب المعدّات القديمة أو عدم الامتثال لمعايير السلامة.
 
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