قطر توقع عقدا طويل الأمد مع الصين لتزويدها بالغاز

أعلنت قطر أنها وقعت اتفاقا مدته 27 عاما مع الصين لتزويدها بالغاز المسال، مشيرة أنها تعد أطول صفقات الغاز المسال.وقالت قطر للطاقة إنه بموجب الاتفاق ستقوم بتزويد سينوبك الصينية ب"4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا على امتداد 27 سنة".