أخبار دولية
21 تشرين الثاني 2022 - 05:32
21/11/2022 05:32:55
قطر توقع عقدا طويل الأمد مع الصين لتزويدها بالغاز
قطر توقع عقدا طويل الأمد مع الصين لتزويدها بالغاز
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LBCI News Lebanon
أعلنت قطر أنها وقعت اتفاقا مدته 27 عاما مع الصين لتزويدها بالغاز المسال، مشيرة أنها تعد أطول صفقات الغاز المسال.
وقالت قطر للطاقة إنه بموجب الاتفاق ستقوم بتزويد سينوبك الصينية ب"4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا على امتداد 27 سنة".
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