أخبار دولية
21 تشرين الثاني 2022 - 07:00
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الحرس الثوري الإيراني يؤكد شن ضربات على مجموعات كردية في العراق

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الحرس الثوري الإيراني يؤكد شن ضربات على مجموعات كردية في العراق
Lebanon News
أكد الحرس الثوري الإيراني الإثنين أن قواته شنت ضربات على مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في كردستان العراق المجاورة.
      
وقال في بيان إن "قواعد تدريب الجماعات الإرهابية الإنفصالية المناهضة لإيران وبقية مقرات مرتزقة الإستكبار العالمي إستهدفت منذ الصباح بسلسلة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل القوات البرية للحرس الثوري".
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وأضاف البيان: "خلال هذه الهجمات التي نفذت في المناطق الشمالية من العراق، ولا سيما مخيمات جيزنيكان وزرغيز ومدينة وكويسنجق، إستهدف الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة".
 
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