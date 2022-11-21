الحرس الثوري الإيراني يؤكد شن ضربات على مجموعات كردية في العراق

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أكد الحرس الثوري الإيراني الإثنين أن قواته شنت ضربات على مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في كردستان العراق المجاورة.وقال في بيان إن "قواعد تدريب الجماعات الإرهابية الإنفصالية المناهضة لإيران وبقية مقرات مرتزقة الإستكبار العالمي إستهدفت منذ الصباح بسلسلة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل القوات البرية للحرس الثوري".وأضاف البيان: "خلال هذه الهجمات التي نفذت في المناطق الشمالية من العراق، ولا سيما مخيمات جيزنيكان وزرغيز ومدينة وكويسنجق، إستهدف الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة".