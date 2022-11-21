أخبار دولية
21 تشرين الثاني 2022 - 09:04
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المعارضة الكردية الايرانية في العراق بمرمى صواريخ الحرس الثوري الايراني

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Lebanon News
كردستان العراق، وتحديدًا منطقة كويا، هدف لضربات إيرانية للمرة الثانية في أقل من أسبوع، بحسب أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق.
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