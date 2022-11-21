ارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا

كم بلغ عدد القتلى حتى الساعة؟

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LBCI News Lebanon

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية الاثنين الى 162 قتيلا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.



وأعلن حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل أن 162 شخصا قتلوا، الأمر الذي أكده المتحدث باسم الادارة المحلية في مدينة سيانجور في جاوا الغربية.