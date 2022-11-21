أخبار دولية
21 تشرين الثاني 2022 - 12:09
21/11/2022 12:09:14
ارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا
كم بلغ عدد القتلى حتى الساعة؟
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LBCI News Lebanon
ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية الاثنين الى 162 قتيلا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.
وأعلن حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل أن 162 شخصا قتلوا، الأمر الذي أكده المتحدث باسم الادارة المحلية في مدينة سيانجور في جاوا الغربية.
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