أخبار دولية
21 تشرين الثاني 2022 - 12:09
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ارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا

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ارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا
Lebanon News
ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية الاثنين الى 162 قتيلا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.
 
وأعلن حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل  أن 162 شخصا قتلوا، الأمر الذي أكده المتحدث باسم الادارة المحلية في مدينة سيانجور في جاوا الغربية.
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