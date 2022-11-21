إحباط أول عملية تهريب مخدرات خلال كأس العالم في قطر

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أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة تزامنا مع بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفق ما اعلنت السلطات القطرية الاثنين.وكتبت ادارة الجمارك على تويتر "أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة". واضافت "اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر وعند تفتيشها تم العثور على عدد 1990 حبة من الترامدول وكذلك تم ضبط مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464,5 غراما".وصرح مسؤول قطري لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته ان المسافر المعني الذي لم تقدم معلومات عنه، سيمثل أمام النيابة العامة.اشارة الى أن العقوبات المفروضة في قطر لحيازة المخدرات أو استهلاكها أو الاتجار بها قاسية جدا، وتشمل السجن لفترات طويلة وغرامات باهظة وطرد الأجانب من البلاد.