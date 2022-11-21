أخبار دولية 21 تشرين الثاني 2022 - 15:26 21/11/2022 15:26:00 شراكة استراتجية بين واشنطن وقطر في عز الخلاف الاميركي السعودي

الدبلوماسية الاميركية في قطر ... ماذا في المضمون؟

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LBCI News Lebanon

في الشكل، تحط الدبلوماسية الاميركية في قطر لحضور المباراة الافتتاحية للمنتخب الاميركي في كأس العالم لكرة القدم. الإعلان

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