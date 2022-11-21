أخبار دولية
21 تشرين الثاني 2022 - 14:26
21/11/2022 14:26:00
مجموعة من اليابانيين ينظفون ملعب المونديال بعد انتهاء الافتتاح والمباراة الاولى
مجموعة من اليابانيين ينظفون ملعب المونديال بعد انتهاء الافتتاح والمباراة الاولى
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LBCI News Lebanon
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تُظهر المشجعين اليابانيين في قطر، وهم ينظفون القمامة من ملعب البيت في مدينة الخور، على الرغم من أنها ليست مباراتهم، وذلك بعد المباراة الاولى التي حصلت يوم أمس بين المنتخبين القطري والاكوادوري.
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