مجموعة من اليابانيين ينظفون ملعب المونديال بعد انتهاء الافتتاح والمباراة الاولى

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تنظيف, ملعب المونديال ,يابانيون,مجموعة من اليابانيين ينظفون ملعب المونديال بعد انتهاء الافتتاح والمباراة الاولى

LBCI News Lebanon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تُظهر المشجعين اليابانيين في قطر، وهم ينظفون القمامة من ملعب البيت في مدينة الخور، على الرغم من أنها ليست مباراتهم، وذلك بعد المباراة الاولى التي حصلت يوم أمس بين المنتخبين القطري والاكوادوري.