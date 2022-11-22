زلزال عنيف بقوة سبع درجات يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي

الإعلان

ضرب زلزال عنيف بقوة سبع درجات جزر سليمان الثلاثاء ممّا أدّى، وفقاً لشهود عيان، إلى اهتزاز مبان وسقوط قطع أثاث من مكانها، في حين أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر حصول أمواج مدّ عال.وقالت لوكالة فرانس برس جوي نيشا التي تعمل موظفة استقبال في فندق بالعاصمة هونيارا "لقد كان زلزالاً قوياً. بعض الأغراض في الفندق سقطت أرضاً. يبدو أنّ الجميع بخير، لكنّهم مذعورون".من جهته، أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر تعرّض سواحل الأرخبيل الواقعة ضمن مسافة 300 كلم من مركز الزلزال لأمواج مدّ عال.وبحسب مراسل لوكالة فرانس برس في هونيارا فقد استمرّت الهزّة الأرضية زهاء 20 ثانية.وأكّد المراسل أنّ الزلزال أدّى لانقطاع الكهرباء في بعض من أحياء المدينة، في حين هرع السكّان إلى الخارج وغادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعاً.وفي بادئ الأمر أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أنّ قوّة الزلزال بلغ 7.3 درجات، لكنّه ما لبث أن خفّض الرقم إلى 7 درجات.