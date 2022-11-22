البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: لا عودة إلى وضع طبيعي بعد كوفيد وحرب أوكرانيا

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حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الثلاثاء أنه لا يتوقع عودة الوضع في العالم إلى طبيعته بعد أزمة وباء كوفيد-19 وفي ظل عواقب الحرب في أوكرانيا.وشددت بياتا يافوريتش رئيسة قسم الإقتصاد في البنك على أن هذه الأحداث المتزامنة التي لكانت الحكومات والشركات وجدت صعوبة في مواجهتها لو امتدت على مدى عقد، "وقعت خلال ثلاث سنوات فقط"وقالت وفق ما جاء في تقرير نشره البنك الثلاثاء" "مع توقع إضطرابات جديدة قادمة، من الواضح أن لا عودة إلى أوضاع ما قبل الوباء وكأن شيئًا لم يكن".وأوضح البنك في تقريره الصادر بعنوان "أعمال غير إعتيادية" أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا تسبب بـ"أكبر عملية نقل قسري لأشخاص في أوروبا منذ الأربعينات".