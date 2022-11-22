حركة المسافرين عبر مطار دبي تعود لمستويات ما قبل جائحة كوفيد

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أعلنت "مطارات دبي" الثلاثاء أنّ حركة السفر عبر مطار الإمارة الخليجية عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في الربع الثالث من السنة الحالية، مشيرة إلى أنّ هذه الأعداد "تخطّت التوقعات".وجاء في بيان نشره المكتب الاعلامي لحكومة دبي أنّ مطار دبي الدولي استقبل نحو 18,5 مليون مسافراً خلال الربع الثالث من عام 2022".وهذه المرة الأولى التي يصل فيها عدد المسافرين خلال ثلاثة أشهر إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث استقبل المطار ما يقرب من 17,8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام 2020 قبل بداية الجائحة.وقال الرئيس التنفيذي لـ"مطارات دبي" بول غريفيث "لقد شهدنا أداءً قوياً خلال هذا العام وارتفاعاً مطرداً في أعداد المسافرين بما يتجاوز توقعاتنا".وبلغت حركة المرور السنوية في العام 2021 نحو 29,1 مليون مسافر، ما مثّل نموًا بنسبة 12,7 بالمئة عن العام 2020 حين أغلقت جائحة كوفيد-19 المطارات وعطّلت حركة السفر العالمية.ففي العام 2020، سافر 25,9 مليون شخص عبر مطار دبي، بتراجع هائل بنسبة 70 بالمئة مقارنة بعام 2019، عندما سجّلت حركة السفر أكثر من 86 مليونًا. وتتوقّع "مطارات دبي" أن تصل أعداد المسافرين إلى 64,3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي هذا العام.استقبلت دبي خلال العام الماضي 7,28 ملايين زائر في ظل تعافي حركة السياحة في المنطقة والعالم، بزيادة قدرها 32 بالمئة عن العام 2020.وكانت دبي استقبلت قبل الجائحة في العام 2019 نحو 16 مليون زائر، قبل أن تغلق أبوابها لأشهر بسبب الوباء، ثم تعاود فتحها في منتصف 2020 لتصبح إحدى اولى الوجهات التي تستقبل الزوار الهاربين من الاغلاقات.ودبي، الإمارة الثرية التي تتمتع بالاقتصاد الاكثر تنوعا في المنطقة وتعتبر مركزا ماليا وسياحيا مهما، استضافت معرض اكسبو على مدى ستة أشهر بين 2021 و2022 وزاره ملايين الأشخاص.