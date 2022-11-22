قتيل في انفجار سيارة مفخخة في جنوب تايلاند

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لقي شخص حتفه وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى للشرطة في تايلاند، حسبما أفاد حاكم مقاطعة ناراثيوات في جنوب البلاد الثلاثاء.وقال الحاكم سانان بونغساكورن لفرانس برس إن المشتبه به توجه إلى مركز الشرطة بسيارته حيث تركها وبعد فترة وجيزة، حوالي الظهر، وقع الانفجار.وأضاف أن الشرطة تفحص كاميرات المراقبة للتعرف على المشتبه به والتحقيق في دوافعه.وقال إن شخصا توفي وأصيب 28 آخرون، اثنان منهم في حالة خطرة.وأظهرت لقطات صورتها وسائل الإعلام المحلية في مكان الانفجار سحابة كبيرة من الدخان الرمادي ورجال الإطفاء يطفئون النيران.ويشهد جنوب تايلاند نزاعًا تسبب بمقتل أكثر من 7000 شخص منذ عام 2004 . ويطالب المتمردون في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بحكم ذاتي موسع.وفي أيلول، أدى انفجار قنبلة على جانب الطريق إلى مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين في المنطقة.