قصف بمسيرة تركية يطال قاعدة مشتركة للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية

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استهدفت مسيرة تركية اليوم، قاعدة مشتركة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية التي قتل اثنان من عناصرها، وفق ما أفاد متحدث باسم تلك القوات والمرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها المقاتلين الأكراد، فرهاد شامي لوكالة فرانس برس إن المسيرة استهدفت "قاعدة مشتركة لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لتخطيط وانطلاق العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال محافظة الحسكة (شمال شرق)"، مشيراً إلى مقتل عنصرين من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.وأكد المرصد السوري استهداف "القاعدة المشتركة" من دون أن يؤكد إن كانت قوات التحالف متواجدة داخلها أثناء الاستهداف.