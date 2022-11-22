قضاء إيران يعلن توقيف 40 أجنبياً منذ بداية الاحتجاجات

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أعلن القضاء الإيراني اليوم، توقيف 40 أجنبيًا خلال شهرين بتهمة التورط في "أعمال شغب" في إيران التي تشهد تظاهرات منذ مقتل مهسا أميني.وتوفيت الشابة الكردية الإيرانية عن 22 عامًا في 16 أيلول بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الآداب لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة للنساء في جمهورية إيران الإسلامية.واعتبرت السلطات أن معظم الاحتجاجات التي اندلعت منذ ذلك الحين هي "أعمال شغب" يشجعها الغرب وأوقفت آلاف الأشخاص في إطارها.وقال المتحدث باسم القضاء مسعود ستايشي: "تم توقيف أربعين أجنبيًا متورطين في أعمال الشغب الأخيرة"، من دون أن يحدد جنسيتهم أو متى أوقفوا ومكان توقيفهم.وفي مطلع تشرين الأول، أعلنت السلطات الإيرانية توقيف تسعة أجانب من بولندا وإيطاليا وفرنسا على نحو خاص واتهمتهم بأنهم على صلة بحركة الاحتجاج.ونقلت وكالة الأنباء القضائية ميزان أونلاين عن ستايشي أيضًا أن حتى الآن "صدرت أحكام بحق 2432 شخصًا" متهمين بالتورط في "أعمال الشغب" في إيران.ولم يحدد الأحكام الصادرة التي يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا.وحكمت المحكمة الثورية في طهران بالإعدام على ستة متهمين أدينوا بـ"محاربة الله" أو "الإفساد في الأرض"، في إطار التظاهرات التي تشهدها إيران.