مركب يقل نحو 500 مهاجر يرسو في جزيرة كريت اليونانية بعد عملية إنقاذ

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رسا قارب يقل مئات المهاجرين في ميناء بجزيرة كريت اليونانية، على ما أعلن خفر السواحل اليوناني الثلاثاء، بعد تلقي نداء استغاثة والقارب في البحر ليلًا.قالت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني لوكالة فرانس برس إن هؤلاء الاشخاص تم سحبهم الى الميناء ولم ينزلوا بعد.يوجد 430 شخصًا على متن هذا القارب الذي تمكن قارب صيد من جره إلى الميناء في جنوب غرب الجزيرة، وفقًا لقناة "اي ار تي" العامة.وقالت ناطقة باسم خفر السواحل فرانس برس: "جاء في نداء الاستغاثة بأن ما بين 400 و500 شخص على متن المركب"، مضيفةً أن الرياح العاتية عقدت عملية الإنقاذ.ولم ترد أية معلومات عن جنسية هؤلاء الأشخاص.أظهرت صور بثتها القناة التلفزيونية رجالًا، بشكل خاص، على ظهر قارب متهالك وصدئ.أعلن خفر السواحل تلقي نداء استغاثة بعد وقت قصير من منتصف ليل الاثنين. وأضاف أن سفينتي شحن قريبتين وناقلة ومركبي صيد إيطاليين ساعدت فرق الإغاثة.ويفيد مسؤولون يونانيون أن بسبب الدوريات المعززة التي يسيرها خفر السواحل اليوناني ووكالة "فرونتكس" لمراقبة الحدود الأوروبية في بحر أيجه، يستخدم مهربو المهاجرين يشكل متزايد الطريق الأطول والمحفوف بالمخاطر جنوب كريت.