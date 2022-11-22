السويد توقف شخصين بتهمة التجسس

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أوقف جهاز الأمن السويدي شخصين في منطقة ستوكهولم يشتبه في قيامهما بالتجسس على مدى سنوات لصالح دولة لم تُحدَّد، على ما أعلنت السلطات، فيما ذكرت وسائل إعلام أنهما زوجان من روسيا.وقالت السلطات: "أجرى جهاز الأمن عملية صباح الثلاثاء في منطقة ستوكهولم".من جانبه، قال جهاز الأمن السويدي: "يشتبه في قيام أحد الموقوفين بنشاطات استخباراتية غير مشروعة جسيمة ضد السويد ونشاطات استخباراتية غير مشروعة ضد قوة أجنبية".وأضاف: "الشخص الثاني يشتبه في تواطئه".وتظهر وثائق المحكمة أن المدّعين يعتقدون أن عملية جمع المعلومات الاستخباراتية كانت تجري في منطقة ستوكهولم منذ كانون الثاني 2013.ورفض جهاز الأمن السويدي وهيئة الادعاء إعطاء تفاصيل عن الموقوفين، لكن صحيفة "أفتونبلاديت" ذكرت أنهما زوجان هاجرا من روسيا إلى السويد قبل العام 2000 بوقت قصير.وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين الستينيَين، بدا أنهما يعيشان حياة هادئة في حي سكني في ستوكهولم، فيما كانا يتجسسان على السويد ودولة أخرى لصالح روسيا.وقال جهاز الأمن إنه بعد توقيفهما، أجريت عمليات تفتيش للمسكن واقتيد شخص ثالث للاستجواب.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتّهم الادعاء شقيقين سويديين بـ"التجسس" لصالح جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية بين عامَي 2011 و2021.ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما هذا الأسبوع.