خمسة مليارات دولار من السعودية إلى تركيا

خمسة مليارات دولار من السعودية إلى تركيا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أنقرة,المملكة العربية السعودية,خمسة مليارات دولار من السعودية إلى تركيا

LBCI News Lebanon

منذ عودة العلاقات بين تركيا والسعودية منذ أشهر، بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جني ثمارِها...