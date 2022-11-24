أخبار دولية
24 تشرين الثاني 2022 - 15:06
24/11/2022 15:06:00
خمسة مليارات دولار من السعودية إلى تركيا
خمسة مليارات دولار من السعودية إلى تركيا
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LBCI News Lebanon
منذ عودة العلاقات بين تركيا والسعودية منذ أشهر، بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جني ثمارِها...
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