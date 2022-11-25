أخبار دولية
25 تشرين الثاني 2022 - 01:42
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قتلى جراء حريق في شينجيانغ الصينية

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قتلى جراء حريق في شينجيانغ الصينية
Lebanon News
لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون في حريق اندلع بمبنى سكني في مقاطعة شينجيانغ الصينية وفق وكالة أنباء الصين الجديدة. 
 
وذكرت الوكالة أن الحريق اندلع مساء الخميس حوالى الساعة 19,50 (11,50 بتوقيت غرينتش). 
 
وأشارت إلى أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم رغم الرعاية الطارئة، مضيفةً أن إصابات الأشخاص التسعة الآخرين ليست خطرة، ومشيرةً إلى فتح تحقيق في مصدر الحريق. 
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الحرائق المماثلة شائعة جدا في الصين بسبب معايير السلامة غير الكافية والفساد المستشري في صفوف المسؤولين عن تطبيقها. 
 
هذا الأسبوع، لقي 38 شخصاً حتفهم وأصيب آخران في حريق داخل مصنع في أنيانغ.
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