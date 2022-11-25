رئيس المجلس الاوروبي يلتقي شي جينبينغ مطلع الشهر المقبل في بكين

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنه سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين في الأول من كانون الأول، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دفع الصين إلى إقناع روسيا بضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا.ورئيس الهيئة التي تُمثّل 27 دولة عضوًا في الاتّحاد الأوروبي، والساعي منذ شهور لفتح حوار مع شي، كان قد عمل على تحديد موعدٍ لهذا اللقاء في أثناء انعقاد قمّة مجموعة العشرين الأخيرة، وفقًا لمصادر أوروبّية.وأوضح ميشال في تغريدة: "سنناقش التحدّيات العالميّة بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك".وكشف مسؤول في الاتّحاد الأوروبّي مشترطًا عدم كشف هويّته، أنّ زعماء الاتّحاد الأوروبّي منحوا ميشال تفويضًا لإجراء حوار مع الصين.وإلى جانب شي جينبينغ، سيلتقي ميشال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لمجلس الشعب الصيني، وو بانغ قوه.ولفت المسؤول الأوروبي إلى أنّه من المهمّ بالنسبة إلى أوروبّا ألا تزود الصين روسيا أسلحة وألا تساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات الاقتصاديّة الغربيّة.واعتبر أيضا أنه من المهم أن تبقى القواعد أساس النظام الدولي، وقال:" نحن بحاجة إلى عالم تظلّ فيه الأمم المتّحدة في قلب اللعبة. والاعتداء من جانب روسيا، بالإضافة إلى الصراع المحتمل حول تايوان، يُشكّلان أخطارًا حقيقيّة".وفي ما يتعلّق بالاقتصاد، أوضح المسؤول الأوروبّي أنّ ميشال يسعى لتقليص العجز التجاري الأوروبّي مع الصين والمُقَدّر بحسب قوله بـ 700 مليون يورو في اليوم.وقال "إنّه رقم ضخم، يجب إيجاد طريقة لإعادة التوازن".وحضّ المسؤول الأوروبي السلطات الصينية على استخدام كل الوسائل المتاحة لإقناع روسيا باحترام الحدود المعترف بها دوليًا واحترام سيادة أوكرانيا.