اردوغان يؤكد من جديد أنه يريد "منطقة أمنية من الغرب إلى الشرق" تشمل كوباني

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدفه إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لبلده.وستشمل هذه المنطقة بحكم الأمر الواقع مدينة كوباني التي انتزعتها قوات سوريا الديموقراطية (قسد، كردية) في 2015 من جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من الولايات المتحدة.وأكد اردوغان/ في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنه مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء.وتمنى الرئيس التركي إنجاز هذه المنطقة على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن.