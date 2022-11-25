وزير الخارجية البريطاني يزور أوكرانيا ويعلن عن مساعدات جديدة لكييف

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زار وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الجمعة أوكرانيا حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأعلن عن مساعدات جديدة للأوكرانيين.وخلال زيارته بعد ستة أيام من زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعلن كليفرلي خصوصا تسليم أوكرانيا 24 سيارة إسعاف إضافية وثلاثة ملايين جنيه إسترليني للمساعدة في إعادة بناء المنشآت المدمرة.والتقى كليفرلي الرئيس الأوكراني ووزير الخارجية دميترو كوليبا في كييف. ونقل بيان للحكومة البريطانية عن كليفرلي قوله إن المملكة المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا.وأضاف: "أعلنت اليوم عن مجموعة من الإجراءات الملموسة لمساعدة أصدقائنا الأوكرانيين في قتالهم، من سيارات الإسعاف إلى الدعم الحاسم للناجين من العنف الجنسي الذي ارتكبه الجيش الروسي"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.وكان ريشي سوناك أعلن خلال زيارته لأوكرانيا السبت عن مساعدة عسكرية تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه استرليني (57,4 مليون يورو) ومساعدات إنسانية بقيمة 16 مليون جنيه استرليني (18,3 مليون يورو).وتشمل المساعدة العسكرية 125 مدفعًا مضادًا للطائرات وتكنولوجيا للتصدي للطائرات المسيرة الفتاكة التي قدمتها إيران إلى موسكو بما في ذلك عشرات الرادارات والمعدات الإلكترونية المضادة للطائرات المسيرة.وأعلنت لندن التي تعد من أكبر مؤيدي كييف منذ بدء الغزو الروسي في شباط الماضي، الأربعاء عن إرسال مروحيات لدعم الأوكرانيين.كذلك، تعهدت المملكة المتحدة تقديم خمسة ملايين جنيه استرليني لمبادرة تقودها أوكرانيا من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أجل إرسال الحبوب الأوكرانية إلى البلدان المعرضة لخطر المجاعة مثل اليمن والسودان.