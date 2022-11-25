محاولة انقلاب فاشلة في جزيرة ساو تومي وبرانسيبي في خليج غينيا

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أعلن رئيس وزراء ساو تومي وبرانسيبي أن محاولة انقلابية فاشلة وقعت ليل الخميس الجمعة في الدولة الجزرية الصغيرة الواقعة في خليج غينيا.وأوضح باتريس تروفوادا أن أربعة رجال بينهم الرئيس السابق للجمعية الوطنية المنتهية ولايته دلفيم نيفيس ومرتزقة سابق شارك في محاولة انقلابية فاشلة في 2009 اعتقلوا، موضحا أنهم حاولوا مهاجمة مقر قيادة أركان الجيش.وكان تروفوادا يتحدث في تسجيل فيديو تأكدت صحته وأرسلته إلى وكالة فرانس برس في ليبرفيل وزيرة العدل إيلسا ماريا دوس سانتوس أمادو فاز.وسعى رئيس الحكومة الذي ظهر جالسًا أمام مكتب ويبدو التعب على وجهه، إلى "طمأنة" السكان و"المجتمع الدولي".وقال: "حدثت محاولة انقلابية بدأت قرابة الساعة 00,40 (...) انتهت بعد السادسة صباحًا بقليل".وأشار إلى أن القوات المسلحة تعرضت لهجوم في إحدى الثكنات.وقالت مواطنة اتصلت بها وكالة فرانس برس هاتفيا، طالبة عدم كشف هويتها إنها سمعت إطلاق نار من أسلحة آلية وأسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى دوي انفجارات، لمدة ساعتين داخل مقر الجيش في عاصمة ساو تومي