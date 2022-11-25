أوكرانيا تبدأ بتصليح منشآت الطاقة المتضررة جراء الضربات الروسية قبل فصل الشتاء

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هكذا تبدو شوارع وسط العاصمة الاوكرانية كييف مع استمرار انقطاع الكهرباء عن ستين بالمئة من المدينة جراء الضربات الروسية الكثيفة اخيرا.. وهنا في شمال كييف يستعين جراح بيطري بمصباح لاجراء عملية جراحية.هي عينة على ما آل اليه وضع قطاع الطاقة الأوكراني والذي اقل ما يقال فيه انه بات على شفير الانهيار مع معاناة ملايين الأشخاص من انقطاعات طارئة في الأسابيع الأخيرة.مشكلة الطاقة تتزامن مع حلول فصل الشتاء فيما الحرارة تقارب الصفر مئوية وتعكف أوكرانيا على تصليح منشآت الطاقة المتضررة جراء الضربات الروسية وتوفير التدفئة والكهرباء لملايين المواطنين.