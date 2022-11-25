أخبار دولية
25 تشرين الثاني 2022 - 09:06
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أوكرانيا تبدأ بتصليح منشآت الطاقة المتضررة جراء الضربات الروسية قبل فصل الشتاء

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Lebanon News
هكذا تبدو شوارع وسط العاصمة الاوكرانية كييف مع استمرار انقطاع الكهرباء عن ستين بالمئة من المدينة جراء الضربات الروسية الكثيفة اخيرا.. وهنا  في شمال كييف يستعين جراح بيطري بمصباح لاجراء عملية جراحية.

هي عينة على ما آل اليه وضع قطاع الطاقة الأوكراني والذي اقل ما يقال فيه انه بات على شفير الانهيار مع معاناة ملايين الأشخاص من انقطاعات طارئة في الأسابيع  الأخيرة.
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مشكلة الطاقة تتزامن مع حلول فصل الشتاء فيما الحرارة تقارب الصفر مئوية وتعكف أوكرانيا على تصليح منشآت الطاقة المتضررة جراء الضربات الروسية  وتوفير التدفئة والكهرباء لملايين المواطنين. 
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