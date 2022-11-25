ستولتنبرغ: تسليم نظام باتريوت الدفاعي الى أوكرانيا قرار يعود الى ألمانيا

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رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو ينس ستولتنبرغ الجمعة أنه يعود لألمانيا أن تقرّر ما إذا كانت تريد تزويد أوكرانيا بنظام اعتراض الصواريخ "باتريوت" الذي كان مخصصا لبولندا، بعد أن طلبت وارسو ذلك من برلين.وقال ستولتنبرغ "أرحب بالعرض الألماني لتعزيز الدفاعات الجوية لبولندا من خلال نشر صواريخ باتريوت"، مشيرا الى أن أي خطط لإرسال أسلحة محددة إلى أوكرانيا تعد "قرارات قومية".واضاف"أحيانا هناك اتفاقات لا بد من الحصول عليها لبعض المستخدمين، لذا تكون حاجة إلى التشاور مع حلفاء. لكن في نهاية المطاف، القرار تتخذه الحكومات الوطنية".