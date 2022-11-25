أخبار دولية
25 تشرين الثاني 2022 - 15:20
25/11/2022 15:20:00
هل يكونُ الاكراد كِبشَ مِحرقة تركيا وايران؟
هل يكونُ الاكراد كِبشَ مِحرقة تركيا وايران؟
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LBCI News Lebanon
هل يكونُ الاكراد كِبشَ مِحرقة تركيا وايران؟
لا أحد يعلم... فالاكراد في شمال سوريا وفي شمال العراق ما زالوا تحت الضرباتِ الايرانيّة والتركيّة..
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