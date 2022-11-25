أخبار دولية
25 تشرين الثاني 2022 - 15:20
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أوكرانيا بدأت تصليح منشآت الطاقة المتضررة جراء الضربات الروسية

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Lebanon News
هكذا تبدو شوارع وسط العاصمة الاوكرانية كييف، مع استمرار انقطاع الكهرباء عن ستين بالمئة من المدينة، جراء الضربات الروسية الكثيفة اخيرا.
 
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