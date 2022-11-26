مقتل أربعة جنود بانفجار عبوة شمال بوركينا فاسو

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قُتل أربعة جنود وجُرح آخر في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في شمال بوركينا فاسو، حسبما أعلنت السبت هيئة الأركان العامة.وأوضح الجيش في بيان أنّ حادثاً بعبوة ناسفة وقع الجمعة على محور بورزانغا-كونغوسي عند عودة مهمّة حراسة من جيبو عاصمة إقليم سوم.وأكد أن هذا الحادث تسبّب في خسارة أربعة من مقاتلينا الشجعان، وأحد الجرحى تمّ إجلاؤه بشكل عاجل، وعولج من قبل الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلّحة.وأوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس أنّ الوحدة المستهدفة كانت ترافق قافلة إمداد في مدينة جيبو، مشيرا إلى أنّ عناصرها تعرّضوا لإطلاق نار في وقت سابق.وتخضع جيبو لحصار مجموعات جهادية مثل مدن أخرى عدة في شمال بوركينا فاسو، حيث يشنّ الجهاديون هجمات على قوافل الإمداد، خصوصاً على محور بورزانغا وكونغوسي.ومنذ العام 2015، تعاني بوركينا فاسو هجمات جهادية متكرّرة بشكل متزايد، قتلت الآلاف وأجبرت حوالى مليوني شخص على الفرار من منازلهم.وتضاعفت هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في شمال وشرق البلاد.