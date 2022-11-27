قتلى اثر إطلاق النار في مدرستين بالبرازيل

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قتل نحو 4 اشخاص اثر إطلاق نار حصل الجمعة في مدرستين بولاية إسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازيل. ومن بين الضحايا مُدرّسة وفتاة تبلغ الثانية عشرة.كما أصيب 11 شخصًا آخرين بجروح، بينهم ثلاثة مُدرّسين وطالب.وكان فتى في السادسة عشرة يحمل شعارا نازيا قد هاجم الجمعة مدرستَين في ولاية إسبيريتو سانتو. وقال المحقّقون إنّ المهاجم الذي كان وجهه مغطّى وبدا صليب معقوف على ملابسه، اقتحم مدرسة "بريمو بيتي" التي كان قد تركها في حزيران. وأوضحت السلطات أنّ المهاجم اجتاز البوّابة الخلفيّة للمدرسة، ودخل غرفة الأساتذة وفتح النار على كثير من المدرّسين.ثم توجّه إلى مدرسة غير بعيدة هي مركز "برايا دي كوكيرال" التعليمي حيث قتل مراهقة وجرح شخصَين، قبل أن تقبض عليه الشرطة.وقد أوقف الشابّ في منزله بعد ساعات قليلة من الوقائع، واستسلم بالتعاون مع والديه، من دون إبداء أيّ مقاومة.