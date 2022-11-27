أخبار دولية
27 تشرين الثاني 2022 - 02:59
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تمديد إجراءات العزل في منطقتين للحد من انتشار إيبولا في أوغندا

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تمديد إجراءات العزل في منطقتين للحد من انتشار إيبولا في أوغندا
Lebanon News
قرر الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني السبت أن يمدد لـ21 يوما إجراءات عزل مفروضة في منطقتين تشكلان بؤرة لانتشار فيروس إيبولا الذي أودى بحياة 55 شخصا في البلاد، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يجري الحد من انتقاله.

وكانت السلطات الأوغندية اعلنت في 20 أيلول عن تفشي الفيروس الذي انتشر ووصل إلى العاصمة كمبالا. لكن السلطات الصحية قالت خلال الأسبوع الجاري إن عدد الإصابات بإيبولا تراجع.
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وفرض على منطقتي موبيندي وكاساندا اللتين تقعان في قلب بؤرة انتشار المرض، إجراءات إغلاق لمدة 21 يومًا في 15 تشرين الأول. وتم تمديد هذه التدابير التي تشمل حظر تجول ليلي وحظر سفر وإغلاق أسواق وحانات وكنائس، في الخامس من تشرين الثاني.

وأعلن الرئيس موسيفيني عن تمديد الإجراءات للمرة الثالثة ولمدة 21 يوما، مؤكدا أن الوضع "ما زال هشًا". 
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