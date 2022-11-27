أربعة قتلى في محاولة إنقلاب في ساو تومي وبرنسيب

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قتل أربعة أشخاص في ساو تومي وبرنسيب خلال محاولة إنقلاب وقعت ليل الخميس الجمعة، كما أعلنت الأحد وكالة الأنباء الحكومية نقلًا عن حصيلة أوردها رئيس هيئة أركان القوات المسلحة.وأعلن الجيش الذي قال الجمعة إنه أحبط محاولة إنقلاب في هذه الدولة الجزرية الصغيرة الواقعة في خليج غينيا وتعد نموذجًا للديمقراطية البرلمانية في إفريقيا خسارة أربعة أرواح بينها ثلاث بسبب إصابات وبعد تبادل لإطلاق النار في موقع عسكري كما أفاد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة وكالة الأنباء الحكومية "إس تي بي-برس".وكان رئيس وزراء ساو تومي وبرنسيب باتريس تروفوادا قال الجمعة إن أربعة رجال إعتقلوا بينهم الرئيس السابق للجمعية الوطنية المنتهية ولايته دلفيم نيفيس وعنصر مرتزقة سابق شارك في محاولة إنقلابية في 2009، موضحًا أنهم حاولوا مهاجمة مقر قيادة أركان الجيش.