الرئيس المكسيكي يستعرض قوته في مسيرة تأييد وسط العاصمة

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في سابقة منذ عقود، قاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور موجة بشرية في شوارع مكسيكو الأحد دعمًا لسياسته، وقال المتحدث بإسمه إن أكثر من مليون شخص شاركوا في هذه التظاهرة التي تأتي إستعدادًا لإنتخابات 2024.ويحظى الرئيس اليساري القومي بشعبية بنسبة 60% تقريبًا وفقًا لإستطلاعات الرأي، وقد استغرقه الأمر أكثر من خمس ساعات سيرًا على الأقدام للسير أربعة كيلومترات للوصول إلى ساحة زوكالو الشهيرة وسط حشد كبير من المؤيدين، حسبما عاينت وكالة فرانس برس.وأفاد المتحدث بإسم الرئاسة خيسوس راميريز فرانس برس بأنه كان هناك "1,2 مليون" متظاهر على مساحة "تسعة كيلومترات" في المجموع، فيما لم تتوافر أرقام مستقلة عن عدد المشاركين.وهذه أول مرة يقود فيها رئيس مكسيكي في منصبه تظاهرة منذ أيام لازارو كارديناس (1934-1940)، وفق ما نقل موقع صحيفة إل باييس الإسبانية عن مؤرخين وعلماء سياسة وأكاديميين.