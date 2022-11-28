أخبار دولية
28 تشرين الثاني 2022 - 00:52
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حركة الشباب الصومالية تهاجم فندقًا في مقديشو

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حركة الشباب الصومالية تهاجم فندقًا في مقديشو
Lebanon News
هاجم مسلحون من حركة الشباب الإسلامية المتشددة فندقًا قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الأحد وسمع دوي إنفجارات وإطلاق نار في وسط المدينة، وفق الشرطة وشهود، ما يظهر قدرتهم على مواصلة هجماتهم ضد السلطات التي أعلنت "حربًا شاملة" عليهم. 
     
وقال المتحدث بإسم الشرطة الوطنية صادق دوديش في بيان: "هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب فندقًا تجاريًا في منطقة بوندير الليلة وتحاول قوات الأمن القضاء عليها".
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وأضاف أنه تم إنقاذ كثير من المدنيين والمسؤولين السياسيين من فندق فيلا روز الواقع في منطقة مركزية آمنة في العاصمة قرب مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
 
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