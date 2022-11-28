حركة الشباب الصومالية تهاجم فندقًا في مقديشو

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هاجم مسلحون من حركة الشباب الإسلامية المتشددة فندقًا قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الأحد وسمع دوي إنفجارات وإطلاق نار في وسط المدينة، وفق الشرطة وشهود، ما يظهر قدرتهم على مواصلة هجماتهم ضد السلطات التي أعلنت "حربًا شاملة" عليهم.وقال المتحدث بإسم الشرطة الوطنية صادق دوديش في بيان: "هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب فندقًا تجاريًا في منطقة بوندير الليلة وتحاول قوات الأمن القضاء عليها".وأضاف أنه تم إنقاذ كثير من المدنيين والمسؤولين السياسيين من فندق فيلا روز الواقع في منطقة مركزية آمنة في العاصمة قرب مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.