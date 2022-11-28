سوناك: المملكة المتحدة يجب أن تدافع عن قيمها بقوة أكبر

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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التشديد في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية الإثنين على وجوب أن تدافع المملكة المتحدة بقوة أكبر عن الحرية والانفتاح ولا سيما في مواجهة الصين وروسيا.ويقول سوناك وفقًا لمقتطفات من كلمته نشرها داونينغ ستريت قبل الخطاب الذي يلقيه أمام عدد كبير من الدبلوماسيين وومثلي قطاع الأعمال إن "خصومنا ومنافسينا لديهم إستراتيجية على المدى الطويل. في مواجهة هذه التحديات، لن تكون الإستراتيجة القصيرة الأمد والتمنيات كافية".ويضيف: "هذا يعني أن نكون أقوى للدفاع عن قيمنا والإنفتاح الذي يقوم عليه إزدهارنا، وهذا يعني أيضًا الوقوف في وجه منافسينا، ليس بخطاب عظيم بل ببراغماتية قوية".