أخبار دولية
28 تشرين الثاني 2022 - 00:55
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سوناك: المملكة المتحدة يجب أن تدافع عن قيمها بقوة أكبر

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سوناك: المملكة المتحدة يجب أن تدافع عن قيمها بقوة أكبر
Lebanon News
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التشديد في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية الإثنين على وجوب أن تدافع المملكة المتحدة بقوة أكبر عن الحرية والانفتاح ولا سيما في مواجهة الصين وروسيا. 
     
ويقول سوناك وفقًا لمقتطفات من كلمته نشرها داونينغ ستريت قبل الخطاب الذي يلقيه أمام عدد كبير من الدبلوماسيين وومثلي قطاع الأعمال إن "خصومنا ومنافسينا لديهم إستراتيجية على المدى الطويل. في مواجهة هذه التحديات، لن تكون الإستراتيجة القصيرة الأمد والتمنيات كافية".
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ويضيف: "هذا يعني أن نكون أقوى للدفاع عن قيمنا والإنفتاح الذي يقوم عليه إزدهارنا، وهذا يعني أيضًا الوقوف في وجه منافسينا، ليس بخطاب عظيم بل ببراغماتية قوية". 
 
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