الإفراج بكفالة عن ممثلة شهيرة في إيران

الإعلان

أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة الأحد عن الممثلة الإيرانية الشهيرة هنغامه قاضياني على ما ذكرت وكالتا أنباء بعد أكثر من أسبوع على توقيفها بعدما دعمت حركة الاحتجاج في البلاد.وتشهد إيران احتجاجات اندلعت منذ توفيت في 16 أيلول الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران. وتعتبر السلطات هذه التظاهرات أعمال شغب تحرض عليها دول الغرب.وذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن الإفراج عن قاضياني أتى الأحد بأمر من السلطة القضائية. وأوضحت وكالة تسنيم أنه تم الإفراج عن الممثلة بكفالة.وأوقفت قاضياني في 20 تشرين الثاني بعدما حضّت على أعمال شغب ودعمتها وتواصلت مع وسائل إعلام تابعة للمعارضة على ما ذكرت "إرنا".ونشرت الممثلة على حسابها في إنستغرام شريط فيديو صوِّر في أحد شوارع طهران تظهر فيه من دون حجاب أمام الكاميرا من دون أن تتكلم ومن ثم تستدير وتعصب شعرها على غرار النساء المشاركات في تظاهرات.وفازت قاضياني البالغة 52 عاما بجائزة أفضل ممثلة مرتين في مهرجان فجر السينمائي في طهران عامَي 2008 و2012.كما أعلنت وكالة "إرنا" الإثنين الإفراج عن مقدم البرامج السابق في التلفزيون الحكومي محمود شهرياري بعد شهرين من الاعتقال.اوقف شهرياري البالغ 63 عامًا في نهاية أيلول بتهمة التشجيع على أعمال الشغب والتضامن مع العدو.واستدعى القضاء، من جانبه، الأستاذ في جامعة طهران صادق زيباكلام، الإثنين بتهمة الإشارة دون دليل الأحد في تغريدة إلى مقتل "أكثر من 400 إيراني" في التظاهرات، بحسب إرنا.وكتب زيباكلام على تلغرام بعد استدعائه الاثنين: "استند هذا الرقم إلى تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النروج وبيانات وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج، وليس لدي معلومات موثوقة عن عدد القتلى".وذكرت وسائل إعلام محلية السبت الإفراج عن لاعب كرة القدم الإيراني الكردي فوريا غفوري الذي أوقف الخميس بتهمة الترويج ل"دعاية" مناهضة للسلطات. ونفت زوجته عبر "إنستغرام" أن يكون أفرج عن اللاعب.وأعلنت السلطات توقيف آلاف الأشخاص في إطار هذه التظاهرات بينهم شخصيات في أوساط السينما والسياسة والرياضة.أُطلق سراح أكثر من 700 شخص في إيران بعد فوز منتخبها على منتخب ويلز في مباريات كأس العالم في قطر، حسبما أعلنت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية الإثنين.