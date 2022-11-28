موسكو تستدعي السفير النروجي بعد اعتقال روس

الإعلان

تم استدعاء السفير النروجي في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية الاثنين احتجاجا على اعتقال عدد من الروس في النروج بتهمة استخدام طائرات مسيرة.وقالت الوزارة الروسية في بيان إنه تم إبلاغ روبرت كفيل بأن هذه الاعتقالات غير مقبولة والتي تعتبرها بأنها ذات دوافع سياسية ولا علاقة لها بمبادئ العدالة المنصفة والنزيهة.ودعت موسكو السلطات النروجية إلى وقف هذه الأعمال المعادية للروس واضطهاد الرعايا الروس على أساس جنسيتهم.تم توقيف 12 روسيًا في النروج في الأسابيع الأخيرة لاستخدام طائرات مسيرة أو تصوير مواقع حساسة.وحكم الأربعاء على أحدهم وهو مواطن روسي كان قد غادر روسيا هربًا من التعبئة في صفوف الجيش، بالسجن 90 يوما بتهمة استخدام طائرة مسيرة "مرارا" في جنوب البلاد.حتى لو قام بتصوير مناظر طبيعية فقط، اعتبر القضاء النروجي أنه انتهك الحظر المفروض على التحليق فوق أراضي البلاد الذي فرضته النروج مثل العديد من الدول الغربية الأخرى حيال الروس في أعقاب الهجوم في أوكرانيا.وكانت السفارة الروسية في أوسلو انتقدت الشهر الماضي مشاعر الخوف التي قالت إنها سيطرت على النروج الدولة العضو في الناتو التي تتقاسم روسيا معها حدودا على طول 198 كيلومترا.