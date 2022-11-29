أخبار دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 13:24
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أوكرانيا تتسلم منظومات صواريخ فرنسية بعيدة المدى

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أوكرانيا تتسلم منظومات صواريخ فرنسية بعيدة المدى
Lebanon News
أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت أنظمة راجمات صواريخ من فرنسا تضاف إلى ترسانتها من المدفعية بعيدة المدى التي ينسب إليها تغير مجريات الحرب التي تشنها روسيا.
      
وكتب وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة: "وصلت راجمات صواريخ من فرنسا إلى أوكرانيا! الجيش الأوكراني بات الآن أقوى".
      
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والراجمات التي زودتها فرنسا هي رابع نواع متطور من أنظمة إطلاق الصواريخ، بعد هيمارس وإم270 ومارس11، التي تسلم إلى أوكرانيا لمساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي.
      
ويبلغ مدى تلك الراجمات نحو 70 كلم.
      
وتستخدم أوكرانيا منذ الأشهر القليلة الماضية، أنظمة زودها بها الغرب لضرب مراكز قيادة ومخازن ذخائر في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية، أبعد مسافة مما تسمح به ترسانتها.
     
وتريد كييف مزيدا من الأسلحة البعيدة المدى للحفاظ على التقدم في ميدان المعارك، كما تطالب بأنظمة دفاع جوي لإحباط عمليات القصف الروسية.
      
وقبل أسبوعين، أعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو تسليم راجمتي صواريخ فرنسيتين إلى أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".
      
وكشف لوكورنو أن فرنسا سترسل بطاريتين من منظومة الدفاع الجوي كروتال، كما "تدرس طلبا من أوكرانيا لرادارات ضرورية لرصد الضربات قرب مصدرها".
      
وتخطط فرنسا أيضا لتدريب ألفين من 15 ألف جندي وعد الاتحاد الأوروبي بتدريبهم.
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