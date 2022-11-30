أخبار دولية
30 تشرين الثاني 2022 - 07:33
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قتلى وجرحى في انفجار في مدرسة قرآنية في أفغانستان وجيمعهم أطفال أو مواطنون عاديون

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قتلى وجرحى في انفجار في مدرسة قرآنية في أفغانستان وجيمعهم أطفال أو مواطنون عاديون
Lebanon News
قُتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 24 في انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك في شمال أفغانستان، على ما أفاد مصدر طبي.
 
وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان، طلب عدم الكشف عن هويته، أن جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون.
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