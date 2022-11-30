قتلى وجرحى في انفجار في مدرسة قرآنية في أفغانستان وجيمعهم أطفال أو مواطنون عاديون

كم بلغ عدد القتلى؟

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LBCI News Lebanon

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 24 في انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك في شمال أفغانستان، على ما أفاد مصدر طبي.



وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان، طلب عدم الكشف عن هويته، أن جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون.