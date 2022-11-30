أخبار دولية
30 تشرين الثاني 2022 - 12:52
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الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

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الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا
Lebanon News
أعلن الجيش الأردني في بيان أن قوات حرس الحدود أحبطت فجر الأربعاء عملية تهريب مخدرات من الأراضي السورية وصادرت كميات من المخدرات.
 
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر اليوم الأربعاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
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وأوضح أن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري.
 
كما أوضح المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 196 كف حشيش و610 الف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة للتعامل معها.
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