زعيم تنظيم الدولة الإسلامية قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سوريا

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أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي الأربعاء أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق قتل على يد فصائل معارضة قبل شهر ونصف في محافظة درعا في جنوب سوريا.وكان التنظيم المتطرف أعلن قبل ساعات مقتل زعيمه من دون أن يحدد تاريخ أو مكان وفاته.وقال المتحدث بإسم القيادة المركزية (سنتكوم) جو بوتشينو في بيان إن "أبي الحسن الهاشمي القرشي قتل في منتصف تشرين الأول في عملية نفذها الجيش السوري الحر"، وهي تسمية أطلقت خلال سنوات النزاع الأولى على فصائل المعارضة المسلحة ضد النظام، ولا تزال تستخدمها واشنطن للإشارة لتلك الفصائل.وأشار المتحدث إلى أن العملية نفذت في محافظة درعا، التي تسيطر عليها قوات النظام السوري وتنتشر فيها فصائل معارضة سابقة أجرت مصالحات مع دمشق.ولم يوضح المتحدث ظروف مقتل زعيم التنظيم وكيفية تنفيذ العملية.