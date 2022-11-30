أخبار دولية
30 تشرين الثاني 2022 - 16:37
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زعيم تنظيم الدولة الإسلامية قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سوريا

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زعيم تنظيم الدولة الإسلامية قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سوريا
Lebanon News
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي الأربعاء أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق قتل على يد فصائل معارضة قبل شهر ونصف في محافظة درعا في جنوب سوريا.
     
وكان التنظيم المتطرف أعلن قبل ساعات مقتل زعيمه من دون أن يحدد تاريخ أو مكان وفاته.
     
وقال المتحدث بإسم القيادة المركزية (سنتكوم) جو بوتشينو في بيان إن "أبي الحسن الهاشمي القرشي قتل في منتصف تشرين الأول في عملية نفذها الجيش السوري الحر"، وهي تسمية أطلقت خلال سنوات النزاع الأولى على فصائل المعارضة المسلحة ضد النظام، ولا تزال تستخدمها واشنطن للإشارة لتلك الفصائل.
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وأشار المتحدث إلى أن العملية نفذت في محافظة درعا، التي تسيطر عليها قوات النظام السوري وتنتشر فيها فصائل معارضة سابقة أجرت مصالحات مع دمشق. 

ولم يوضح المتحدث ظروف مقتل زعيم التنظيم وكيفية تنفيذ العملية.
 
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