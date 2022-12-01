هجوم الكتروني مفترض على موقع الفاتيكان ...رد على تصريحات البابا فرنسيس؟

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تعذر الدخول إلى الموقع الالكتروني للفاتيكان مساء الأربعاء بسبب "محاولات غير عادية للوصول إليه"، كما أعلن المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي، في هجوم الكتروني على الأرجح نسبه سفير أوكرانيا إلى روسيا.وأوضح مدير الإدارة الإعلامية للفاتيكان لوكالة فرانس برس ماتيو بروني أن التحقيقات الفنية جارية بسبب محاولات غير عادية للوصول الى الموقع.وكان عدد كبير من المواقع الالكترونية التابعة للفاتيكان متوقفة مساء الأربعاء وكذلك والموقع الرسمي الرئيسي "فاتيكان.فا" (vatican.va).وجاء هذا الهجوم المرجح غداة رد فعل حاد من جانب روسيا التي أعربت عن "سخطها" بعد تصريحات للبابا فرانسيس حول الدور المفترض للأقليات العرقية الروسية في النزاع في أوكرانيا.وفي مقابلة نشرتها المجلة اليسوعية الأميركية "أميركا" الإثنين، تحدث البابا عن "الوحشية" التي تواجهها أوكرانيا في الهجوم الروسي، مشيرا خصوصا إلى الشيشانيين والبورياتيين.وكتب سفير أوكرانيا في الفاتيكان أندري يوراش في تغريدة على تويتر: "الإرهابيون الروس يطالون اليوم مواقع دولة الفاتيكان: أصبح الوصول إلى العديد من صفحات الانترنت الخاصة ببنى عدة للكنيسة الرومانية غير ممكن!".ورأى أن "القراصنة الروس يظهرون مرة أخرى الوجه الحقيقي للسياسة الروسية، معتبرا أنه رد على التصريحات الأخيرة للبابا فرنسيس.