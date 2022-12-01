أخبار دولية
01 كانون الأول 2022 - 02:03
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مقتل 12 شخصا على أيدي عصابات في هايتي... " عثرنا على عدة جثث متفحمة"

مقتل 12 شخصا على أيدي عصابات في هايتي... " عثرنا على عدة جثث متفحمة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار هايتي,قتلى,مقتل 12 شخصا على أيدي عصابات في هايتي... " عثرنا على عدة جثث متفحمة"
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مقتل 12 شخصا على أيدي عصابات في هايتي... &quot; عثرنا على عدة جثث متفحمة&quot;
Lebanon News
قتل أفراد عصابة في هايتي 12 شخصا وأضرموا النار في منازل في بلدة قريبة من العاصمة، وفق ما أفاد مسؤول الأربعاء.

وقال رئيس بلدية كاباريه جوزيف جينسون غيوم إن الشرطة والسكان طردوا أفراد العصابة من شمال بور أو برنس قبل عدة أيام، لكن هؤلاء عادوا وهاجموهم ليل الثلاثاء. وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "عثرنا هذا الصباح على عدة جثث متفحمة".
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وكانت العصابات القوية والمدججة بالسلاح والتي تسيطر على جزء كبير من هايتي تستهدف كاباريه منذ شهور. وأضاف المسؤول أنّ البلدة تقع على طول طريق رئيسي، ما يعني أن الهجمات عليها تعطّل حركة المرور والتجارة.

وتعيش هايتي أزمة اقتصادية وسياسية وأزمة أمن عام منذ سنوات.
 
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