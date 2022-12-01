صندوق النقد الدولي: يمكن للصين تعديل سياسة "صفر كوفيد"

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اعتبر متحدّث باسم صندوق النقد الدولي أنّه بإمكان الصين تعديل سياسة "صفر كوفيد" التي تنتهجها لمكافحة الجائحة في وقت تلقي فيه القيود والإغلاقات بثقلها على النشاط الاقتصادي وتثير تظاهرات لم تشهدها البلاد منذ عام 1989.ورأى المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في رسالة تلقّتها وكالة فرانس برس بالبريد الإلكتروني أنه من الممكن إجراء تعديل تدريجي وآمن لاستراتيجية كوفيد في الصين.واشار إلى أنّ كوفيد والقيود المرتبطة به صعبة على الناس، هذا هو الحال في كل مكان، وهو أصعب في الصين بسبب سياسة صفر كوفيد.وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا حذّرت الثلاثاء من أنّ سياسة الصين غير المرنة لمكافحة كوفيد قد تدفع المنظمة إلى خفض توقعاتها للنمو في البلاد.وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أنّ إجراءات الإغلاق التي أعقبت الموجات المختلفة في شنغهاي وأماكن أخرى في بداية هذا العام أضعفت النشاط الاقتصادي الوطني وأدّت إلى تداعيات إقليمية وعالمية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد.لكنّه أقرّ بأنّ "السلطات جعلت مذاك سياسات الإغلاق أكثر مرونة وأكثر توجيها".وقررت الصين الثلاثاء تسريع تطعيم المسنين ضد كوفيد بعد احتجاجات تاريخية.ومعدّل التطعيم غير الكافي خاصة بين كبار السن، هو إحدى حجج الحكومة لإبقاء تدابير الوقاية.