أخبار دولية
04 كانون الأول 2022 - 05:48
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إلغاء شرطة الأخلاق في إيران من قبل السلطات المختصة

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إلغاء شرطة الأخلاق في إيران من قبل السلطات المختصة
Lebanon News
أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) الأحد. 
 
وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم: "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها".
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