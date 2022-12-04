زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب الغابون

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ضرب زلزال قوته 5,5 درجات غرب الغابون، دون أن يسفر عن وقوع إصابات لكنه ألحق أضراراً طفيفة، وفقا للحكومة.ووقع الزلزال في الصباح وكان مركزه بالقرب من بحيرة ايغانزا، على مسافة حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة ليبرفيل، وعلى عمق 3,6 كيلومترات، وفق ما ذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني.وبلغت قوته 5,5 درجات، ووقع الزلزال في وسط الغابة الاستوائية غير المأهولة، ويقع في هذه المنطقة عدد قليل من القرى الصغيرة المتناثرة.وأوضح مكتب الاعلام في الحكومة لوكالة فرانس برس أنه"وفقا للتقارير الأولية، لا يوجد ضحايا والأضرار طفيفة، لكن السلطات الاقليمية تواصل تحقيقاتها للتوصل إلى تقييم نهائي للأضرار والعواقب الحقيقية المترتبة عن هذا الزلزال.واشار موقع هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن الزلزال قد أثر على "منطقة محدودة" مع "شعور عدد قليل من السكان به أو عدم شعورهم به".