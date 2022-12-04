قتلى في فيضان نهر في جوهانسبورغ خلال طقوس دينية

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قضى 14 شخصا في فيضان مفاجئ لنهر صغير في جوهانسبورغ بعد عاصفة مطرية عنيف، فيما تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن مفقودين عدة على ما أفادت أجهزة الانقاذ الأحد.وأوضح روبير مولودزي المتحدث باسم أجهزة الطوارئ أنه مساء السبت كانت مجموعة تشارك في طقوس دينية في النهر عندما بدأت العاصفة المطرية، مشيرا إلى أن 33 شخصا كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت.كما أوضح: "جرفت المياه شخصين وتأكد مقتلهما في المكان فيما واصلت فرق الإغاثة البحث عن 15 مفقودا آخر قبل أن توقف عملها بسبب الظلام".واستأنف المسعفون بدعم من فرق الإغاثة جهودهم صباح الأحد ما سمح بالعثور على سبع جثث.وارتفعت الحصيلة بذلك إلى تسعة قتلى على ما أكد الناطق.وفيضانات النهر المباغتة هذه غالبا ما تحدث في هذا الحي في جوهانسبورغ حيث تسجل أمطار وعواصف رعدية كل مساء تقريبا خلال الصيف في النصف الكرة الجنوبي وغالبا ما تكون مفاجئة وعنيفة.