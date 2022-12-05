أخبار دولية
05 كانون الأول 2022 - 01:43
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ثلاثة قتلى جراء انزلاق للتربة في كولومبيا

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ثلاثة قتلى جراء انزلاق للتربة في كولومبيا
Lebanon News
لقي ثلاثة أشخاص على الأقلّ مصرعهم فيما حوصر نحو 20 آخرين في انزلاق للتربة في شمال غرب كولومبيا الأحد، وفق ما أعلنت السلطات، في وقتٍ يُحاول عناصر الإنقاذ انتشال ناجين.
      
وكتب الرئيس غوستافو بيترو على تويتر "أنقِذ تسعة أشخاص، ولقي ثلاثة مصرعهم، ونعتقد أنّ أكثر من 20 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين. إنّها مأساة". 
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وحصل انزلاق التربة في منطقة جبليّة معزولة تابعة لبلديّة بويبلو ريكو، وفقًا للدفاع المدني. ويبحث عشرات العناصر عن ركّاب درّاجة ناريّة وحافلة خدمة عامّة حوصِروا جرّاء انزلاق التربة. 
      
وانتشل عمّال الإنقاذ فتاة توفّيت قبل وصولها إلى المستشفى، كانت تبلغ من العمر 7 سنوات حسب السلطات. 
      
ومنذ بداية آب، تعيش البلاد حالة "كارثة وطنيّة" بسبب أسوأ موسم أمطار منذ 40 عامًا، حسب الحكومة.  
     
وأودت الأمطار بحياة 271 شخصًا وأدّت إلى تضرّر 700 ألف آخرين العام الماضي.
 
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