رئيس الإمارات يزور قطر للمرة الأولى منذ المقاطعة

الإعلان

بدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإثنين زيارته الأولى إلى قطر، منذ نهاية المقاطعة التي استمرت قرابة أربع سنوات للإمارة الخليجية الغنية بالغاز.واستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ضيفه في المطار، على ما أعلن الديوان الأميري القطري، في زيارة تتزامن مع تنظيم قطر لبطولة كأس العالم.وهي الزيارة الأولى منذ كانون الثاني 2021، حين انتهت أخيرا مقاطعة دبلوماسية واقتصادية بقيادة السعودية كانت قد بدأت في حزيران 2017.وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنّ الزيارة التي جاءت بدعوة من أمير قطر "تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".