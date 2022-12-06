ارتفاع حصيلة انزلاق للتربة في كولومبيا

الإعلان

أعلنت السلطات الكولومبية أنّ انزلاق التربة الذي وقع في شمال غرب البلاد الأحد وطمر حافلة ركّاب وعدداً من السيارات أسفر عن مقتل 34 شخصاً، بينهم ثمانية عمّال مناجم قاصرين.وأوضحت إدارة أجهزة الطوارئ الكولومبية في بيان أنهمن بين الضحايا الـ34، هناك ثمانية قاصرين، كما يتلقّى تسعة أشخاص آخرين العلاج في مستشفيات المنطقة.كما أوضحت أنّه من جرّاء هطول أمطار غزيرة انهار جزء من الجبل وطمر العديد من المركبات التي كانت تسير على طريق يقع أسفله، من بينها خصوصاً حافلة نقل عام كان على متنها 33 شخصاً، وسيارة كانت تقلّ ستة أشخاص ودراجة نارية كان على متنها شخصان.وكانت حافلة الركّاب متّجهة من مدينة كالي (جنوب غرب) إلى كويبدو (شمال غرب)، عاصمة مقاطعة تشوكو، في مسار يجتاز سلسلة جبال الأنديز الغربية.وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في موقع الكارثة بأنّ حوالى 80 عنصر إنقاذ شاركوا في عمليات انتشال الجثث وإنقاذ الناجين والبحث عن المفقودين.وانتهت عمليات البحث عن المفقودين الإثنين.وفي موقع الكارثة اشار أقارب لضحايا إلى أنّهم لم يتلقّوا أيّ معلومات عن هويات القتلى.